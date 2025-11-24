Все клиники Москвы переведены на цифровой контроль каждого этапа лечения пациента

Все столичные клиники переведены на цифровой контроль каждого этапа лечения пациента, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, при поступлении в больницу человек получает специальный браслет, на котором размещен QR-код. Его сканируют при выполнении медицинских манипуляций. Время выполнения любой процедуры отображается в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Раньше эта система работала только во флагманских центрах и приемных отделениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

