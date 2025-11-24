Форма поиска по сайту

24 ноября, 11:00

Технологии

Все клиники Москвы переведены на цифровой контроль каждого этапа лечения пациента

Российские операторы связи заявили о временном отключении мобильного интернета

Новости мира: в Китае набирает популярность беспилотная авиация

Эксперты рассказали, что делает пароли уязвимыми

Фестиваль аниме, комиксов и видеоигр проходит в Москве

Новости мира: Илон Маск заявил, что человекоподобные роботы искоренят бедность

Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey прошла в Москве

В Москве прошла десятая Международная конференция по искусственному интеллекту

Лауреатов премии "Лидеры искусственного интеллекта" назвали в Москве

"Специальный репортаж": цифровая зависимость

Все столичные клиники переведены на цифровой контроль каждого этапа лечения пациента, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, при поступлении в больницу человек получает специальный браслет, на котором размещен QR-код. Его сканируют при выполнении медицинских манипуляций. Время выполнения любой процедуры отображается в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Раньше эта система работала только во флагманских центрах и приемных отделениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиимедицинагород

