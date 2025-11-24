24 ноября, 11:00Технологии
Все клиники Москвы переведены на цифровой контроль каждого этапа лечения пациента
Все столичные клиники переведены на цифровой контроль каждого этапа лечения пациента, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, при поступлении в больницу человек получает специальный браслет, на котором размещен QR-код. Его сканируют при выполнении медицинских манипуляций. Время выполнения любой процедуры отображается в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).
Раньше эта система работала только во флагманских центрах и приемных отделениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.