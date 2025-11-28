Московскими медицинскими сервисами с ИИ обеспечили 74 региона России

Московскими медицинскими сервисами с искусственным интеллектом обеспечили 74 региона России. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что Москва создала комплексную систему стандартизации ИИ в сфере здравоохранения. В столице разработали 22 национальных стандарта, 9 из них начали действовать в 2025 году, а с января 2026 года в силу вступят еще 5.

