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17 февраля, 19:26

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Косметолог Троицкая перечислила преимущества тейпирования при похудении

"Ленточная" терапия: как тейпирование борется с морщинами и корректирует фигуру

Тейпирование помогает выводить лишнюю воду из организма и снижать выраженность морщин. Подробнее об этой процедуре рассказала косметолог-эстетист, бьюти-эксперт, автор метода и книг по эстетическому тейпированию Полина Троицкая в программе "Доктор 24".

Польза и противопоказания

Фото: 123RF/olegmalyshev

Тейпирование, или кинезиотейпирование, изначально использовали спортсмены, так как метод ускоряет восстановление после травм. Сегодня же его применяют и в косметологии: способ уменьшает выраженность морщин и корректирует фигуру, рассказала Полина Троицкая.

При этом доказанных научных исследований, которые подтверждают эффективность метода, пока нет, добавила она.

Тем не менее многие пациенты отмечают положительные результаты. Например, перед похудением лимфодренажные аппликации помогают вывести излишки жидкости из организма.
Полина Троицкая
косметолог-эстетист, бьюти-эксперт, автор метода и книг по эстетическому тейпированию

В то же время тейпирование способно навредить и противопоказано при:

  • онкологии в активной фазе;
  • папилломах и бородавках;
  • экземе;
  • акне и высыпаниях;
  • ЛОР-заболеваниях.

Помимо этого, не стоит заниматься тейпированием при легком недомогании. Методика способна активизировать распространение патогенов и привести к осложнениям, предупредила врач.

Как использовать?

Фото: 123RF/barillopicture

Тейп всегда должен быть определенной длины и ширины, в зависимости от участка кожи, подчеркнула Полина Троицкая.

Чем тоньше кожа, тем уже должны быть тейп-ленты. Для лица обычно используют полоски шириной около сантиметра.
Полина Троицкая
косметолог-эстетист, бьюти-эксперт, автор метода и книг по эстетическому тейпированию

Однако аппликации не следует клеить на ночь: лимфатическая система запускается только во время бодрствования, когда человек активно двигается.

Ленты же наклеивают по лимфодренажным схемам без натяжения – важно "разложить" полоски по поверхности кожи. Также следует соблюдать физиологические и анатомические особенности тела: это помогает вывести лишнюю жидкость и перераспределить ее по менее загруженным лимфоузлам и сосудам, объяснила специалист.

Лимфодренажное тейпирование применяют в течение нескольких недель, а затем закрепляют эффект терапевтическими и лифтинг-аппликациями. Последние разрешено клеить с натяжением до 50%, а при спортивном тейпировании – до 75%, заключила Троицкая.

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