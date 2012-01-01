Косметолог Троицкая перечислила преимущества тейпирования при похудении

Тейпирование помогает выводить лишнюю воду из организма и снижать выраженность морщин. Подробнее об этой процедуре рассказала косметолог-эстетист, бьюти-эксперт, автор метода и книг по эстетическому тейпированию Полина Троицкая в программе "Доктор 24".

Польза и противопоказания

Тейпирование, или кинезиотейпирование, изначально использовали спортсмены, так как метод ускоряет восстановление после травм. Сегодня же его применяют и в косметологии: способ уменьшает выраженность морщин и корректирует фигуру, рассказала Полина Троицкая.

При этом доказанных научных исследований, которые подтверждают эффективность метода, пока нет, добавила она.





Полина Троицкая косметолог-эстетист, бьюти-эксперт, автор метода и книг по эстетическому тейпированию Тем не менее многие пациенты отмечают положительные результаты. Например, перед похудением лимфодренажные аппликации помогают вывести излишки жидкости из организма.

В то же время тейпирование способно навредить и противопоказано при:

онкологии в активной фазе;

папилломах и бородавках;

экземе;

акне и высыпаниях;

ЛОР-заболеваниях.

Помимо этого, не стоит заниматься тейпированием при легком недомогании. Методика способна активизировать распространение патогенов и привести к осложнениям, предупредила врач.

Как использовать?

Тейп всегда должен быть определенной длины и ширины, в зависимости от участка кожи, подчеркнула Полина Троицкая.





Полина Троицкая косметолог-эстетист, бьюти-эксперт, автор метода и книг по эстетическому тейпированию Чем тоньше кожа, тем уже должны быть тейп-ленты. Для лица обычно используют полоски шириной около сантиметра.

Однако аппликации не следует клеить на ночь: лимфатическая система запускается только во время бодрствования, когда человек активно двигается.

Ленты же наклеивают по лимфодренажным схемам без натяжения – важно "разложить" полоски по поверхности кожи. Также следует соблюдать физиологические и анатомические особенности тела: это помогает вывести лишнюю жидкость и перераспределить ее по менее загруженным лимфоузлам и сосудам, объяснила специалист.

Лимфодренажное тейпирование применяют в течение нескольких недель, а затем закрепляют эффект терапевтическими и лифтинг-аппликациями. Последние разрешено клеить с натяжением до 50%, а при спортивном тейпировании – до 75%, заключила Троицкая.

