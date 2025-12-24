Форма поиска по сайту

24 декабря, 11:15

Общество

Новых температурных рекордов не прогнозируют в Москве 24 декабря

В Москве 24 декабря установилась холодная погода, однако рекордно низких температур не ожидается. В этот день в 1892 году столбик термометра опускался до минус 37,3 градуса, тогда как сейчас более чем в два раза теплее.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, благодаря влиянию антициклона в столице стоит ясная погода без осадков. Ветер слабый западный со скоростью 1 метр в секунду. Влажность составляет 81%, а атмосферное давление остается на уровне 757 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

