26 ноября, 17:31

Экономика

ЦБ призвал микрофинансовые организации прекратить навязывание услуг клиентам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России призвал микрофинансовые организации (МФО) прекратить практику навязывания дополнительных услуг клиентам, сообщает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

Он обратил внимание на эту проблему в ходе конференции "Микрофинансирование и социализация: в поисках баланса интересов". По словам представителя ЦБ, в России отмечается рост жалоб о навязанных услугах, от которых потом приходится отказываться и возвращать деньги.

"Я очень искренне хочу вас призвать максимально быстро эти практики искоренить, потому что это как раз и вызывает тот рост недовольства и недоверия, о котором было уже сказано", – цитирует Мамуту РИА Новости.

Он указал, что регулятор рассчитывает, что рынок создаст базовый стандарт в контексте продажи дополнительных услуг уже в ближайшее время. Если стандарт не будет утвержден до конца года и начнется некое торможение, то ЦБ будет более жестко использовать свои надзорные полномочия.

"Потому что эти практики, они очевидно антиклиентские", – уверен Мамута.

Представитель регулятора напомнил, что МФО могут исключить из реестра из-за "несовместимости с принципами защиты прав потребителя".

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать банки и МФО уведомлять граждан о подписании кредитных договоров через "Госуслуги". Согласно инициативе, финансовые организации должны будут информировать клиентов о заключении кредитного соглашения, а при наличии "периода охлаждения" дополнительно сообщать о возможности отказа от договора с указанием контактных данных кредитора.

