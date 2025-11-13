В ГД внесен законопроект об уведомлениях о подписании кредита через "Госуслуги"

Фото: 123RF.com/deadburnett

В России банки и микрофинансовые организации (МФО) могут обязать уведомлять граждан о подписании кредитных договоров через "Госуслуги". Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, финансовые организации должны будут информировать клиентов о заключении кредитного соглашения, а при наличии "периода охлаждения" дополнительно сообщать о возможности отказа от договора с указанием контактных данных кредитора.

Для реализации этого механизма банки и МФО будут передавать соответствующие сведения в бюро кредитных историй, которые, в свою очередь, направят уведомление заемщику через портал госуслуг.

Как отмечается в пояснительной записке, нововведение направлено на оперативное информирование граждан о факте подписания кредитного договора и предоставление им возможности воспользоваться правом отказа от займа.

Ранее сообщалось, что в России могут принять закон, запрещающий кредиторам начислять штрафы и пени по долгам умерших заемщиков до момента вступления наследников в права. Инициатива распространяется на все виды кредитов, включая ипотеку.