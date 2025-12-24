Температуру увеличили в батареях московских квартир из-за резкого похолодания. Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, режимы системы отопления выбирают в соответствии с температурой на улице.

Корректировать начинают заранее. Происходит это в автоматическом режиме на основании показаний погодных датчиков и специальных программ, расположенных на тепловых пунктах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.