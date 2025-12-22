22 декабря, 14:45Культура
Балет "Щелкунчик" представили в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко
В Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко представили главный новогодний балет "Щелкунчик". Постановка открыла праздничный сезон и стала одной из самых масштабных в театре.
В спектакле задействованы более 100 человек, включая всю балетную труппу, оркестр и детский хор. Для постановки создали впечатляющие декорации, среди которых 13-метровая книга весом около 10 тонн. Онлайн-трансляцию покажут зрителям по всей стране.
