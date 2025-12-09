Форма поиска по сайту

09 декабря, 06:35

Культура

"Моя Москва": Ольга Ломоносова. Часть 1

"Моя Москва": Ольга Ломоносова. Часть 1

Ольга Ломоносова родилась в Донецке и с детства мечтала быть артисткой балета. Поставленной цели она добилась. Закончила балетное училище и была принята на работу в Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Однако после нескольких лет работы поняла, что ей интереснее другое творческое направление.

На прогулке по районам Дорогомилово и Арбат актриса вспомнит, каким был ее первый приезд в столицу, расскажет о любимом московском десерте и покажет знаковые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
культура

