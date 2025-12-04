Форма поиска по сайту

04 декабря, 15:12

Культура

Андрей Кончаловский высоко оценил выставку "Образ Москвы в русском искусстве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" дает москвичам и гостям города возможность увидеть жемчужины коллекции учреждения и испытать особую гордость за столицу, оценил режиссер, сценарист и продюсер Андрей Кончаловский в разговоре с Агентством "Москва".

По его словам, экспозиция демонстрирует настоящие шедевры, привезенные из Санкт-Петербурга, включая картины о жизни дореволюционной и советской Москвы, портреты выдающихся горожан и большие исторические полотна. Среди экспонатов есть и работа прадеда Кончаловского – Василия Сурикова.

За свою долгую жизнь, как считает режиссер, он много времени провел в крупнейших городах мира – Риме, Париже, Лондоне и Нью-Йорке, и теперь может с уверенностью сказать, что Москва становится самым удобным и красивым мегаполисом планеты.

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" открылась 6 сентября в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ. Специалисты впервые привезли в город коллекцию из 104 картин и 11 скульптур.

В экспозиции представлены произведения, охватывающие шесть веков истории столицы: от икон Андрея Рублева до работ Михаила Нестерова "Святая Русь", картин Ильи Репина, Аполлинария Васнецова и других художников. Некоторые экспонаты "оживают" благодаря технологиям дополненной реальности и искусственного интеллекта.

культуравыставкигород

