05 декабря, 11:45

Культура

В Государственном Кремлевском Дворце прошел концерт "Домисолька – путешествие в детство"

В Государственном Кремлевском Дворце прошел концерт "Домисолька – путешествие в детство"

В Государственном Кремлевском Дворце состоялся большой концерт "Домисолька – путешествие в детство", посвященный 35-летию детского музыкального театра. На сегодняшний день "Домисолька" объединяет более 900 юных артистов, многие из которых являются постоянными участниками телевизионных проектов и театральных постановок.

Для кремлевской сцены коллектив подготовил масштабное шоу с новыми музыкальными номерами, которое перенесло зрителей в разные эпохи и напомнило о самых счастливых моментах детства. За десятилетия работы "Домисолька" стала узнаваемым брендом российского детского искусства благодаря самобытным постановкам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав Кулик

