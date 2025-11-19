Москвичам рассказали о феномене популярности спектакля "Война и мир. Начало романа"

Спектакль "Война и мир. Начало романа" пользуется большой популярностью с момента его включения в репертуар театра "Мастерская Петра Фоменко" в феврале 2001 года. По словам артистов, играющих в постановке, интерес зрителей помогает поддерживать ансамблевая игра.

За время существования пьесы она стала трехкратным обладателем театральной премии "Золотая Маска". Кроме того, за эти годы спектакль побывал с гастролями в разных городах России и Европы, также постановку видели зрители Японии.

