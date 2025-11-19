Форма поиска по сайту

19 ноября, 22:45

Культура

Москвичам рассказали о феномене популярности спектакля "Война и мир. Начало романа"

Москвичам рассказали о феномене популярности спектакля "Война и мир. Начало романа"

К 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой мировые звезды балета выступили в Кремле

"Интервью": Елена Пахомова – о специализированном образовании в искусстве

Детский театр "Домисолька" в Москве отметил 35-летний юбилей

"Интервью": Ильдар Абдразаков – о том, зачем именитому солисту становиться режиссером

Презентация костюмов спектакля "К Звездам! Миссия: Снеговики в космосе" прошла в Москве

Презентация костюмов новогодней киноелки прошла на "Мосфильме"

"Это Москва. Инфраструктура": история кино

"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 2

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о лучших актерах России

Спектакль "Война и мир. Начало романа" пользуется большой популярностью с момента его включения в репертуар театра "Мастерская Петра Фоменко" в феврале 2001 года. По словам артистов, играющих в постановке, интерес зрителей помогает поддерживать ансамблевая игра.

За время существования пьесы она стала трехкратным обладателем театральной премии "Золотая Маска". Кроме того, за эти годы спектакль побывал с гастролями в разных городах России и Европы, также постановку видели зрители Японии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуратеатрвидео

