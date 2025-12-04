Жителей и гостей столицы пригласили на экскурсию по Киностудии Горького

В конце недели в столичной афише появляется множество интересных культурных событий. В рамках проекта "Зима в Москве" жителей и гостей столицы приглашают на экскурсию по Киностудии Горького, чтобы совершить путешествие в мир фильмов из золотой коллекции.

Также в Музее Пряника можно будет узнать много нового об этом исконно русском лакомстве и даже изготовить его своими руками по старинной технологии.

А в Петровском Путевом Дворце состоится джазовый концерт в сиянии тысячи свечей, где залы старинного здания станут уникальными декорациями для музыкального действа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.