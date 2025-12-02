Максимальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 50 тыс рублей

Максимальная стоимость билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре достигла 50 тысяч рублей. Продажи на спектакль, который пройдет 17 декабря в 19:00, открылись 2 декабря в 10:00 на официальном сайте театра.

Однако, как отмечают эксперты, в Москве представлено более 30 различных постановок этого новогоднего спектакля. Билеты в Большой театр начинаются от 5 тысяч рублей, но, по словам зрителей, их сложно "поймать".

