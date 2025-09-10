Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01:10

Город

"Новости дня": мемориальную доску открыли в Первом Московском кадетском корпусе

"Новости дня": мемориальную доску открыли в Первом Московском кадетском корпусе

В "Москва-Сити" появился арт-объект "Почему люди не могут летать"

"Это Москва. Туризм": три осенних маршрута сквозь золото столицы

Стартовал московский этап конкурса "Лучший сварщик России"

Москвичам рассказали, когда в город придет осенняя погода

Сергей Собянин открыл новый мост через Москву-реку

"Новости дня": МСД сделал поездки комфортнее для жителей шести округов Москвы – Собянин

"Новости дня": в Сокольниках завершили обновление библиотеки имени Лермонтова

Благодаря "Лету в Москве" кафе и рестораны нарастили обороты на 24,1%

Новости Москвы: около 7 тысяч семей переехали в новое жилье по реновации в ЮЗАО

В Первом Московском кадетском корпусе установили мемориальную доску в память о выпускниках Навигацкой школы Артеме Базарнове, Иване Чикареве и Павле Яковлеве, погибших в боях специальной военной операции. Все они посмертно награждены орденами Мужества.

Инициатива принадлежит коллективу корпуса – учителям, офицерам и воспитанникам. В торжественной церемонии открытия приняли участие более 500 кадет. Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

