"Новости дня": мемориальную доску открыли в Первом Московском кадетском корпусе

В Первом Московском кадетском корпусе установили мемориальную доску в память о выпускниках Навигацкой школы Артеме Базарнове, Иване Чикареве и Павле Яковлеве, погибших в боях специальной военной операции. Все они посмертно награждены орденами Мужества.

Инициатива принадлежит коллективу корпуса – учителям, офицерам и воспитанникам. В торжественной церемонии открытия приняли участие более 500 кадет. Подробнее – в программе "Новости дня".