Сергей Собянин рассказал о старте конкурса "Доброе сердце столицы"

В Москве стартовал конкурс волонтерских команд "Доброе сердце столицы". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В этом году конкурс проходит под девизом "Наполняем город смыслами" и объединяет школьников, студентов, бизнес и инициативные группы москвичей.

Организаторы отмечают, что конкурс проводится уже в одиннадцатый раз. За это время в нем приняли участие более 90 тысяч человек. В этом году предусмотрено семь номинаций. Участвовать могут волонтеры старше 14 лет. Команды будут решать кейсы и предлагать идеи, которые затем смогут реализовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.