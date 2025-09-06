Форма поиска по сайту

06 сентября, 13:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о старте конкурса "Доброе сердце столицы"

Сергей Собянин рассказал о старте конкурса "Доброе сердце столицы"

В Москве стартовал конкурс волонтерских команд "Доброе сердце столицы". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В этом году конкурс проходит под девизом "Наполняем город смыслами" и объединяет школьников, студентов, бизнес и инициативные группы москвичей.

Организаторы отмечают, что конкурс проводится уже в одиннадцатый раз. За это время в нем приняли участие более 90 тысяч человек. В этом году предусмотрено семь номинаций. Участвовать могут волонтеры старше 14 лет. Команды будут решать кейсы и предлагать идеи, которые затем смогут реализовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван Евдокимов

