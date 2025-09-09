МЧС предупредило о тумане в Подмосковье в ночь на 10 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман с недостаточной видимостью от 200 до 700 метров прогнозируется в Подмосковье в ночь на среду, 10 сентября. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Предостережение будет актуально с 23:00 вторника, 9 сентября, до 09:00 среды.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют включить противотуманные фары, увеличить дистанцию и не совершать резких маневров.

Пешеходов, в свою очередь, призывают быть особенно внимательными при переходе дороги и по возможности надевать одежду со светоотражающими элементами.

Ранее москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе. Согласно прогнозу синоптиков, бабье лето продлится в столице до выходных, 13–14 сентября, после чего в городе станет немного прохладнее. В частности, ночи будут теплыми с температурой от 7 до 10 градусов, а днем воздух прогреется до 18–21 градуса.

При этом отопительный сезон, или "коммунальная" осень, может начаться в мегаполисе уже 6 октября. В этот день среднесуточная температура в столице окажется ниже 8 градусов.

