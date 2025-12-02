Форма поиска по сайту

02 декабря, 14:23

Город

Выставка "Осторожно, обезьянки!" откроется на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ в павильоне № 31 "Геология" 3 декабря стартует выставка "Осторожно, обезьянки!", сообщила пресс-служба Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

Экспозиция была подготовлена совместно с Московским зоопарком. Посетители "Биокластера" смогут увидеть уникальные фотографии и картины о жизни обезьян и их близком соседстве с человеком.

В пресс-службе рассказали, что выставка посвящена различным видам обезьян Старого Света. Гостям представится возможность узнать, чем отличаются повадки приматов, почему их поведение привлекает внимание ученых и любителей природы.

Представители музея обратили внимание, что представители рода макак широко распространены на севере Африки и в Азии от Пакистана до Японии, от Тибета до Шри-Ланки, а также на островах Малайского архипелага до Филиппин. Посетители смогут посмотреть на уникальные фотографии этих макак и гульманов из Индии, которые у местных жителей считаются священными животными.

Любопытство и активный характер этих приматов часто приводят к близкому контакту с людьми, добавили в пресс-службе. Макаки могут похищать у туристов очки и мобильные телефоны, а затем возвращать их за "выкуп" в виде фруктов. Кроме того, на выставке будут представлены фотографии японских макак.

Ранее на ВДНХ открылась экспозиция "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Ее посетили уже более 150 тысяч человек. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что выставка позволяет проследить, как менялся облик столицы на протяжении разных эпох.

На экспозиции представлены иконы XV–XVII веков, пейзажи старой и современной Москвы, исторические сюжеты и портреты известных горожан. Посетители отмечают, что выставка оставляет яркие впечатления и позволяет открыть для себя много нового. Выставка работает в павильоне № 1 "Центральный" до 1 февраля 2026 года.

