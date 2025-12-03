В Москве прошли съемки проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы Донбасса и Новороссии". Это серия видеороликов от непрофессиональных экскурсоводов.

О своей малой родине рассказали жители, и у каждого – свое видение культуры, традиций и достопримечательностей. Среди заявок выбрали 10 победителей, которые приняли участие в записи роликов. Первые серии выйдут уже в декабре.

