В Москве прошли съемки проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы Донбасса и Новороссии". Это серия видеороликов от непрофессиональных экскурсоводов.
О своей малой родине рассказали жители, и у каждого – свое видение культуры, традиций и достопримечательностей. Среди заявок выбрали 10 победителей, которые приняли участие в записи роликов. Первые серии выйдут уже в декабре.
