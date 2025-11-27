"Активные граждане" выберут лучший книжный магазин в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Жители столицы примут участие в ежегодном конкурсе "Лучший книжный магазин Москвы". Выбрать фаворита можно в номинации "Мой любимый книжный" в проекте "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства столицы.

На звание лучшего претендуют четыре магазина крупных торговых сетей. Помимо широкого ассортимента, каждый из них предлагает событийную программу.

Конкурс проводит столичный департамент средств массовой информации и рекламы и Российский книжный союз в 19-й раз. Жюри определит победителей в номинациях "Книжный магазин. Стратегия. Эффективность. Инновации", "Книжный магазин – центр культурно-просветительских мероприятий" и "Лучший специалист книжной торговли". Победителей объявят в начале декабря.

Участники голосования получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы.

Ранее был объявлен короткий список премии "Книжные люди". Он создан на рейтинговой основе: путем суммирования количества рекомендаций каждой книги от экспертов. Всего в программе за 2024–2025 годы приняли участие более 60 человек. Они порекомендовали более 500 книг 63 российских издательств.