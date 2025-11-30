Собянин поздравил детский музыкальный театр "Домисолька" с 35-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем канале в MAX поздравил коллектив детского музыкального театра "Домисолька" с 35-летием.



"Сегодня это крупнейший детский музыкальный театр столицы и одна из самых известных творческих студий страны. Здесь занимаются больше тысячи детей в возрасте от 3,5 до 17 лет", – отметил он.

По словам Собянина, в основе обучения лежат 190 авторских программ, в которые входят вокал, хореография, игра на инструментах, сценическое мастерство, основы киномонтажа и другое. С детьми работают профессиональные педагоги, включая заслуженных учителей России и лауреатов отраслевых премий.



Как подчеркнул мэр столицы, за время своего существования театр успел дать 12 сольных концертов в Кремлевском дворце, принять участие в программах ко Дню Победы, Дню города, выступить в Московском международном Доме музыки и Московском концертом зале "Зарядье". Кроме того, его коллектив представлял Россию на Олимпийских играх в Ванкувере, Лондоне, Сочи и на Всемирной выставке "ЭКСПО" в Шанхае.

Всего в год театр организовывает более 300 концертов. Кроме того, он работает с федеральными детскими центрами "Артек", "Орленок", "Смена" и "Океан", поддерживает учреждения допобразования в новых регионах. Его педагоги проводят мастер-классы, организуют фестивали и помогают ребятам выходить на большие сцены.



"Такие проекты очень важны. Они дают возможность детям раскрывать способности, учат работать в команде, формируют уверенность в себе", – добавил Собянин.

