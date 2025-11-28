Более 100 юных музыкантов Капотни приняли участие в "Мастерской Юрия Розума"

Фото: Сергей Руссак

Более 100 учеников и педагогов музыкальных школ Капотни приняли участие в мастер-классах "Музыкальной мастерской Юрия Розума". Мероприятие прошло при поддержке Московского НПЗ в третий раз.

Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных и известные исполнители обучили школьников нюансам игры на фортепиано, флейте, трубе, балалайке, ударных инструментах, а также провели занятия по академическому вокалу.

"С помощью языка музыки мы стараемся сделать самое главное – пробудить в ребятах живой интерес, вдохновить их к учебе. Эти качества востребованы и вне сцены и обязательно пригодятся им в жизни", – отметил народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.



На отчетном концерте во Дворце культуры Капотни дети вместе с профессиональными артистами исполнили академическую музыку различных стилей и эпох. По словам пресс-секретаря МНПЗ Федора Казанцева, реализация подобных проектов в Капотне открывает новые возможности для талантов всех возрастов. Такие мероприятия для учеников районных музыкальных школ в рамках программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города" также проводятся в разных регионах России.

Ранее в Москве стартовал второй сезон проекта "Джаз в московские школы", в рамках которого ребята познакомятся с шедеврами джазовой музыки. Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в первый год проекта в школах прошло 25 концертов, которые посетили более 7 тысяч школьников. В этом году к ученикам 7–11-х классов присоединились пятиклассники и шестиклассники, а также студенты колледжей и воспитанники центров дополнительного образования.