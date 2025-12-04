04 декабря, 22:45Культура
На ярмарке Non/fiction наградили лауреатов первой почетной премии "Книжные люди"
На международной ярмарке Non/fiction наградили лауреатов первой почетной премии "Книжные люди". Она стала продолжением одноименной программы на "Радио Москвы".
Премия – важный навигатор в современной литературе, который был составлен на основе рекомендаций ведущих экспертов книжного мира России. У премии "Книжные люди" четыре номинации: "Современная художественная книга", "Современная нон-фикшн книга", "Современная художественная и познавательная книга для детей", а также "Человек книги".
