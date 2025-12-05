В Театре РОСТА прошел пресс-показ музыкальной драмы "Дорога"

В Театре РОСТА в Царицыно прошел пресс-показ музыкальной драмы "Дорога". В ней рассказаны истории свидетелей и участников событий, которые происходят в приграничных районах страны.

По словам режиссера, это выказывание о современной России. Дорога здесь выступает и как железнодорожный путь из Севастополя в Москву, и как метафора судьбы страны в эпоху исторических перемен.

