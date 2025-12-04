Форма поиска по сайту

04 декабря, 06:30

Культура

"Моя Москва": Семен Морозов. Часть 1

Премьера спектакля Игоря Верника состоялась в Москве

В обновленном фойе "Покровка.Театр" открыли фреску-портрет Сергея Арцибашева

Фильм "Волчок" выйдет 4 декабря в широкий прокат

Жителей и гостей столицы пригласили на экскурсию по Киностудии Горького

Съемки проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы Донбасса и Новороссии" прошли в Москве

В Москве провели съемки проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы Донбасса и Новороссии"

"Интервью": Михаил Швыдкой – о том, какие постановки собирают аншлаги

В Москве прошли съемки проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы Донбасса и Новороссии"

В Москве открыли мемориальную доску в память об Александре Ширвиндте

Актеру Семену Морозову было всего 10 лет, когда он, будучи дворовым мальчишкой, впервые снялся в кино. Тогда ему даже в голову не могло прийти, что вся его жизнь окажется связана с актерством и режиссурой, а его образ экспрессивного и простодушного блондина покорит многомиллионную аудиторию Советского Союза.

На прогулке по району Раменки Морозов вспомнит, почему его утвердили на первую роль в кино, расскажет, как смог обойти актера и режиссера Никиту Михалкова, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
культурагородвидео

