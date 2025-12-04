"Моя Москва": Семен Морозов. Часть 1

Актеру Семену Морозову было всего 10 лет, когда он, будучи дворовым мальчишкой, впервые снялся в кино. Тогда ему даже в голову не могло прийти, что вся его жизнь окажется связана с актерством и режиссурой, а его образ экспрессивного и простодушного блондина покорит многомиллионную аудиторию Советского Союза.

На прогулке по району Раменки Морозов вспомнит, почему его утвердили на первую роль в кино, расскажет, как смог обойти актера и режиссера Никиту Михалкова, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".