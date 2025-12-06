06 декабря, 22:30Город
Москвичам рассказали о персонажной анимации в Доме культуры "Кристалл"
В Доме культуры "Кристалл" прошла лекция-экскурсия, посвященная искусству персонажной анимации и дизайну героев.
Посетители погрузились в историю возникновения персонажа, познакомились с различными типами образов и смогли увидеть на выставке воплощение каждого из них вживую.
Кроме того, данный проект стал первым, в котором была представлена вся история художников мировых, которые создавали или создают дизайнерские игрушки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.