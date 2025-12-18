"Моя Москва": Оксана Сташенко. Часть 1

Оксана Сташенко родилась в Куйбышеве, театральное образование получила в Саратове, а карьеру начала в провинциальных театрах. Со столицей свою жизнь она связала в 1989 году.

На прогулке по центральным районам города заслуженная артистка России вспомнит, как удивляла родителей московским майонезом, расскажет, из-за кого приняла решение остаться в столице, и покажет самые значимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".