Музей Пушкина можно посетить бесплатно в рамках Московской музейной недели

В Москве 17 декабря можно бесплатно посетить Государственный музей Пушкина на Пречистенке в рамках Московской музейной недели. Там работает постоянная экспозиция "Пушкин и его эпоха", а также интерактивные залы для детей.

В концертном зале "Зарядье" закрывается 25-й Международный музыкальный фестиваль ArsLonga. В финале на сцене представят оперу Петра Чайковского "Пиковая дама". Начало – в 19:00.

В "Главстендап холле" на Садовой-Спасской улице пройдет музыкальная вечеринка Music Loto. Это игра, в которой участники слушают хиты, отмечают знакомые мелодии в карточке и собирают линию для победы и получения приза. Сеансы запланированы на 17:00 и 20:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.