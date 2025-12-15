Восемь столичных проектов отметили престижной премией Рунета, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Например, в номинации "Российский код" лауреатом стал сервис "Предмоделирование" Инновационного центра "Безопасный транспорт" при ЦОДД. В спецноминации "За формирование ответственного отношения к животным" статуэтку получил сервис "Моспитомец" на mos.ru, а туристический сервис Russpass получил статуэтку в номинации "ИТ в туризме".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

