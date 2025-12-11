Собянин: в ЦАО завершено 57 комплексных проектов улучшения дорожного движения

Центральный административный округ Москвы стал комфортнее и безопаснее для движения. Как сообщил Сергей Собянин, с начала года здесь реализовали 57 локальных проектов по организации дорожного движения.

На Садовом кольце обустроили 6 новых разворотов, что сократило перепробег до 2 километров и позволило водителям экономить до 15 минут в пути. Также в округе появился 21 новый пешеходный переход, два островка безопасности, три перекрестка с "вафельной" разметкой и изменен скоростной режим на 11 улицах.

