Собянин: в Раменках появится новая школа с ИТ-полигоном и детсад

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Раменки появится новая школа с ИТ-полигоном и детский сад. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, в настоящее время в районе продолжается создание комфортной и сбалансированной городской среды.

"С 2011 года построили 36 зданий и сооружений общественного назначения, включая детские сады и школы, медицинские центры и спортивные объекты. В ближайшие годы планируем возвести еще несколько зданий для образовательных организаций, в том числе крупный комплекс для 2 050 ребят на улице Лобачевского", – написал Собянин.

Отмечается, что объект будет включать школу и детский сад. В нем появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, 4 универсальных спортивных зала и медиатека, а также два многофункциональных пространства со сценой.

В свою очередь, блок детского сада рассчитан на 14 групп. Там также разместят музыкальный и физкультурный залы. Кроме того, здесь предусмотрены площадки для проведения линеек, спортивное ядро, места активного и тихого отдыха.

Ранее в Москве открыли новое здание школы "Свиблово" для 8–11-х классов. Как рассказал мэр столицы, здание строили на сложном по геометрии участке.

Особенностью школы является большое многосветное пространство для проведения мероприятий. Имеются 22 кабинета, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортзал и просторные рекреации.