Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Щербинке. Сейчас на территории района живут 135 тысяч человек.

"Всего с 2012 года в Щербинке построили 14 соцобъектов, включая школы, детские сады, спортивные центры с ледовыми аренами и медицинские учреждения", – рассказал мэр столицы в MAX.

Как подчеркнул глава города, новые объекты необходимы активно развивающемуся району.

Сейчас инвесторы возводят:



пятиэтажную детско-взрослую поликлинику на улице Любучанской на 560 посещений в смену;

три детских сада в переулке Любучанском, в деревне Алхимово и вблизи деревни Алхимово;

крупный образовательный комплекс на улице Любучанской для 1 575 ребят – в него войдут школа для 1 375 учеников и детский сад на 200 воспитанников.

Также идут работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на Индустриальной улице площадью 1,4 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы в рамках реализации масштабных инвестпроектов построят 6 образовательных объектов. Для этих целей город предоставил инвесторам и застройщику около 6 гектаров земли. В частности, на выделенной территории появятся детские сады и школы, а также центр дополнительного образования.