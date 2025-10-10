Три частных образовательных учреждения появятся в Москве по программе льготной аренды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2025 года предприниматели заключили 3 договора аренды зданий на 49 лет для открытия в них частных образовательных учреждений по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Перейти на льготную ставку инвесторы смогут после выполнения условий договора, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Появляются не только городские учреждения образования, но и частные, в том числе по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год". С ее помощью Москва развивает образовательную среду совместно с бизнесом, предлагая льготные условия работы инвесторам, готовым открывать частные школы и детские сады в столичных объектах", – рассказал заммэра.

Передаваемые в аренду помещения требуют первоначальных инвестиций на ремонт и оснащение. По словам руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, аренда коммерческих площадей – значительная статья расходов при ведении бизнеса. Благодаря программе "1 рубль за квадратный метр в год" предприниматели смогут значительно экономить на аренде.

Она уточнила, что инвесторы планируют открыть два частных детских сада 60 и 30 мест по адресам Новомосковская улица, дом 9, строения 1 и 2, в Останкинском районе и улица Космонавта Волкова, дом 9/2, в Войковском. А также школу на 150 учащихся в Щербинке на Типографской улице.

Программа льготной аренды действует в столице с 2013 года. На сегодняшний день заключен 31 договор, по 24 из которых уже работают образовательные учреждения.

Благодаря программе предприниматели занимают 36,1 тысячи квадратных метров площадей и в этом году сэкономят свыше 600 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) возведут 6 образовательных объектов. Для этих целей город предоставил инвесторам и застройщику около 6 гектаров земли. На выделенной территории появятся детские сады и школы, которые смогут посещать более 2,3 тысячи детей, а также центр дополнительного образования.