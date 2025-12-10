"Моя Москва": Ольга Ломоносова. Часть 2

Актриса Ольга Ломоносова живет на Ломоносовском проспекте в Москве. В дом, где расположилась ее семья, они переехали благодаря детям. Их у актрисы трое: Варвара, Александра и Федор.

На прогулке по Гагаринскому району столицы артистка призналась, как рассказала мужу о первой беременности. Также она вспомнила, по какому принципу маленький сын сам выбрал себе школу, и откроет другие тайны своей Москвы.

