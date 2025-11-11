Карты "Тройка" в честь "Московского стандарта спортивных объектов" выпущены в столице

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка" выпущены в столице в честь проекта "Московский стандарт спортивных объектов". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов обратил внимание, что данный проект позволяет делать столичные спортобъекты удобными и современными, а также помогает привлекать горожан к физической активности.

В результате было принято решение изобразить на картах современные городские спортивные комплексы. Дизайн "Троек" выполнен в фирменных цветах проекта.

Купить тематические карты можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине и на маркетплейсах.

"По поручению Сергея Собянина в городе создаются комфортные условия для активного отдыха и здорового образа жизни", – уточнил Ликсутов.

Ранее была выпущена в продажу вторая часть альбома с 10 тематическими картами "Тройка", посвященными станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. На них изображены архитектурные особенности станций от "Терехово" до "Каховской".

