Выставка дизайнерских елей открылась в Москве

В Москве открылась выставка дизайнерских елей, ставшая популярным местом для ярких новогодних фотографий. Авторами 15 праздничных инсталляций выступили известные дизайнеры, музыканты и артисты, включая Гошу Рубчинского и Дом моды Вячеслава Зайцева.

Темой экспозиции в этом году стали "Подарки и мечты". Выставка проходит уже в девятый раз, и за все время в ней приняли участие около 170 артистов и дизайнеров. По словам гостей, инсталляции создают настоящую праздничную атмосферу и новогоднее настроение в центре столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.