Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 19:30

Город

Выставка дизайнерских елей открылась в Москве

Выставка дизайнерских елей открылась в Москве

Сергей Собянин рассказал о центре практической подготовки для машиностроения

Число посетителей Третьяковской галереи в 2025 году может превысить 3,5 млн человек

Новости Москвы: сервисы каршеринга предупредили о пике спроса на новогодних каникулах

"Новости дня": в Москве завершилась программа капремонта городских поликлиник

Каток открылся на Северном речном вокзале в Москве

Лауреатов национальной премии "Вызов" объявили в Москве

Мужчину арестовали на 15 суток за домогательства в московском метро

"Олимпийский экспресс" начал курсировать в московском метро

В столицу вернется температура, характерная для октября

В Москве открылась выставка дизайнерских елей, ставшая популярным местом для ярких новогодних фотографий. Авторами 15 праздничных инсталляций выступили известные дизайнеры, музыканты и артисты, включая Гошу Рубчинского и Дом моды Вячеслава Зайцева.

Темой экспозиции в этом году стали "Подарки и мечты". Выставка проходит уже в девятый раз, и за все время в ней приняли участие около 170 артистов и дизайнеров. По словам гостей, инсталляции создают настоящую праздничную атмосферу и новогоднее настроение в центре столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина ФоменкоМария Панкратова

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика