Мэр Москвы объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

В Москве открылись пять обновленных поликлиник после капитального ремонта, проведенного по новым городским стандартам. Как сообщил Сергей Собянин, учреждения начали работу в разных районах города.

Среди обновленных учреждений в Тверском районе открылась Детская городская поликлиника № 32 на улице Фадеева. За год его полностью модернизировали и провели замену всех коммуникаций, системы кондиционирования и лифта.

