СМИ: Милли Бобби Браун опровергла слухи о домогательствах со стороны Дэвида Харбора

Актеры Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор появились вместе на мировой премьере пятого сезона сериала "Очень странные дела" в Лос-Анджелесе. СМИ решили, что своим поведением коллеги опровергли слухи о подаче актрисой иска о домогательствах против партнера по съемкам. Подробнее – в нашем материале.

Скандальные обвинения

Фото: legion-media.com/ZUMA/SplashNew/Billy Bennight

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера пятого сезона сериала от Netflix "Очень странные дела". Мероприятие посетили все главные звезды шоу, в том числе Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор. Актеры обнимались, улыбались и демонстрировали хорошие отношения на фоне слухов о том, что Браун якобы подала иск о домогательствах против Харбора.

СМИ посчитали теплое общение между актерами ответом на сплетни о неподобающем поведении со стороны Дэвида, которые появились в начале ноября. Тогда издание Daily Mail опубликовало скандальную статью, в которой говорилось, что якобы Милли Бобби Браун еще до начала съемок пятого сезона пожаловалась в офис Netflix на то, что старший коллега создал невыносимые условия работы на площадке. В материале говорилось о травле и издевательствах со стороны Харбора, но о сексуальном насилии речи не шло. При этом в статье не было уточнений, касающихся обвинений.

Руководство Netflix, по сообщениям источника таблоида, расследовало эти заявления "месяцами", и в итоге Браун на съемках финального сезона якобы сопровождал личный представитель.

При этом издание The Hollywood Reporter указало, что создатели сериала опровергли все сообщения в СМИ о конфликте между актерами. Режиссер и исполнительный продюсер "Очень странных дел" Шон Леви отметил, что во время работы все старались сохранять "атмосферу уважения на рабочем месте, где каждый чувствует себя комфортно и безопасно".





Шон Леви режиссер, продюсер Я прочитал кучу историй, и они варьируются от совершенно неточных до… вокруг этого столько шума. Но правда в том, что мы считаем эту команду и актерский состав семьей, и поэтому относимся друг к другу с уважением, и это всегда было основой.

По данным СМИ, режиссер считает слухи об издевательствах над коллегой "совершенно неточными". Издание подчеркнуло, что сама Милли Бобби Браун выступает против любой травли в Сети. Например, в марте 2025 года актриса ответила хейтерам, что не собирается оправдываться за изменения в своем внешнем виде.

"Я отказываюсь извиняться за то, что выросла. Я не буду стыдиться того, как я выгляжу, как одеваюсь или как себя преподношу", – сказала она в блоге.

К слову, в сериале у героев Милли и Дэвида складываются теплые отношения: Браун играет сироту Одиннадцать, обладающую суперспособностями, а Харбор – грубого начальника полиции маленького городка Джима Хоппера. После премьеры финального сезона поклонники сериала решили, что Netflix пошел на сомнительную пиар-акцию ради прогрева аудитории. Однако фанаты сомневаются, что такая "слава" на руку самому Харбору, репутация которого и без того серьезно подмочена после скандального развода.

Скандальный развод

Фото: legion-media.com/Capital Pictures

Бывшая жена Харбора, певица Лили Аллен, в октябре выпустила новый альбом West End Girl, посвященный разводу с Дэвидом. Поклонники решили, что во всех 14 треках звезда рассказала о личной жизни в браке, вспомнив приятные моменты, а также спев об изменах экс-супруга и даже указав на одну из его любовниц. В интервью журналу Interview Лили прокомментировала скандал, подчеркнув, что это не альбом мести.

"Я написала этот альбом за десять дней и сейчас совсем по-другому смотрю на ситуацию. Все проходят через расставания, и это всегда чертовски тяжело. <…> Тогда я пыталась все осмыслить. Это хорошо для альбома, но сейчас я уже не чувствую злости или путаницы. Мне не нужна месть", – сказала она.

Аллен уточнила, что девушка по имени "Мэделин", о которой она пела в песне – это собирательный образ.

Сам Харбор после выхода альбома Лили прокомментировал таблоиду Daily Mail происходящее в его личной жизни, не упоминая имени бывшей жены.

"Я бы изменил либо все, либо ничего. Вы полностью принимаете свой путь и осознаете, что даже боль, промахи и ошибки – все это часть путешествия и что во всем этом есть истина и рост, мудрость и более глубокое сопереживание и связь", – сказал он.

Харбор уточнил, что если бы ему пришлось что-то менять, то он бы "просто сделал свою жизнь счастливой и бездумной". Далее Дэвид обратился к следующим 50 годам своей жизни, отметив, что у него есть люди, которых он хочет "любить, заботиться о них и оберегать".

Знаменитости поженились в 2020 году, а расстались в 2024-м из-за того, что певица узнала о многочисленных изменах супруга. При этом СМИ писали о проблемах в браке звезд еще в 2023 году. В начале этого года Лили попала в психиатрическую клинику с нервным срывом, который, по сообщениям прессы, спровоцировали развод и неверность Харбора.