07 ноября, 18:37

СМИ: Милли Бобби Браун опровергла слухи о домогательствах со стороны Дэвида Харбора

Скандальный развод и слухи о домогательствах: что известно о Дэвиде Харборе

Актеры Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор появились вместе на мировой премьере пятого сезона сериала "Очень странные дела" в Лос-Анджелесе. СМИ решили, что своим поведением коллеги опровергли слухи о подаче актрисой иска о домогательствах против партнера по съемкам. Подробнее – в нашем материале.

Скандальные обвинения

Фото: legion-media.com/ZUMA/SplashNew/Billy Bennight

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера пятого сезона сериала от Netflix "Очень странные дела". Мероприятие посетили все главные звезды шоу, в том числе Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор. Актеры обнимались, улыбались и демонстрировали хорошие отношения на фоне слухов о том, что Браун якобы подала иск о домогательствах против Харбора.

СМИ посчитали теплое общение между актерами ответом на сплетни о неподобающем поведении со стороны Дэвида, которые появились в начале ноября. Тогда издание Daily Mail опубликовало скандальную статью, в которой говорилось, что якобы Милли Бобби Браун еще до начала съемок пятого сезона пожаловалась в офис Netflix на то, что старший коллега создал невыносимые условия работы на площадке. В материале говорилось о травле и издевательствах со стороны Харбора, но о сексуальном насилии речи не шло. При этом в статье не было уточнений, касающихся обвинений.

Руководство Netflix, по сообщениям источника таблоида, расследовало эти заявления "месяцами", и в итоге Браун на съемках финального сезона якобы сопровождал личный представитель.

При этом издание The Hollywood Reporter указало, что создатели сериала опровергли все сообщения в СМИ о конфликте между актерами. Режиссер и исполнительный продюсер "Очень странных дел" Шон Леви отметил, что во время работы все старались сохранять "атмосферу уважения на рабочем месте, где каждый чувствует себя комфортно и безопасно".

Я прочитал кучу историй, и они варьируются от совершенно неточных до… вокруг этого столько шума. Но правда в том, что мы считаем эту команду и актерский состав семьей, и поэтому относимся друг к другу с уважением, и это всегда было основой.
Шон Леви
режиссер, продюсер

По данным СМИ, режиссер считает слухи об издевательствах над коллегой "совершенно неточными". Издание подчеркнуло, что сама Милли Бобби Браун выступает против любой травли в Сети. Например, в марте 2025 года актриса ответила хейтерам, что не собирается оправдываться за изменения в своем внешнем виде.

"Я отказываюсь извиняться за то, что выросла. Я не буду стыдиться того, как я выгляжу, как одеваюсь или как себя преподношу", – сказала она в блоге.

К слову, в сериале у героев Милли и Дэвида складываются теплые отношения: Браун играет сироту Одиннадцать, обладающую суперспособностями, а Харбор – грубого начальника полиции маленького городка Джима Хоппера. После премьеры финального сезона поклонники сериала решили, что Netflix пошел на сомнительную пиар-акцию ради прогрева аудитории. Однако фанаты сомневаются, что такая "слава" на руку самому Харбору, репутация которого и без того серьезно подмочена после скандального развода.

Скандальный развод

Фото: legion-media.com/Capital Pictures

Бывшая жена Харбора, певица Лили Аллен, в октябре выпустила новый альбом West End Girl, посвященный разводу с Дэвидом. Поклонники решили, что во всех 14 треках звезда рассказала о личной жизни в браке, вспомнив приятные моменты, а также спев об изменах экс-супруга и даже указав на одну из его любовниц. В интервью журналу Interview Лили прокомментировала скандал, подчеркнув, что это не альбом мести.

"Я написала этот альбом за десять дней и сейчас совсем по-другому смотрю на ситуацию. Все проходят через расставания, и это всегда чертовски тяжело. <…> Тогда я пыталась все осмыслить. Это хорошо для альбома, но сейчас я уже не чувствую злости или путаницы. Мне не нужна месть", – сказала она.

Аллен уточнила, что девушка по имени "Мэделин", о которой она пела в песне – это собирательный образ.

Сам Харбор после выхода альбома Лили прокомментировал таблоиду Daily Mail происходящее в его личной жизни, не упоминая имени бывшей жены.

"Я бы изменил либо все, либо ничего. Вы полностью принимаете свой путь и осознаете, что даже боль, промахи и ошибки – все это часть путешествия и что во всем этом есть истина и рост, мудрость и более глубокое сопереживание и связь", – сказал он.

Харбор уточнил, что если бы ему пришлось что-то менять, то он бы "просто сделал свою жизнь счастливой и бездумной". Далее Дэвид обратился к следующим 50 годам своей жизни, отметив, что у него есть люди, которых он хочет "любить, заботиться о них и оберегать".

Знаменитости поженились в 2020 году, а расстались в 2024-м из-за того, что певица узнала о многочисленных изменах супруга. При этом СМИ писали о проблемах в браке звезд еще в 2023 году. В начале этого года Лили попала в психиатрическую клинику с нервным срывом, который, по сообщениям прессы, спровоцировали развод и неверность Харбора.

