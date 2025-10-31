Первые четыре серии пятого сезона "Очень странных дел" выйдут 26 ноября

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер пятого сезона сериала "Очень странные дела". Что известно о предстоящей премьере финальной части шоу, читайте в материале Москвы 24.

Финал – в Новый год

Полноценный трейлер пятого сезона сериала "Очень странные дела" был опубликован 30 октября. В ролике показано, как военные блокируют город Хоукинс, пытаясь остановить монстров, оказавшихся на воле после событий, связанных с главным антагонистом – Векной. Главные герои появились в кадре окровавленными, испуганными и измотанными в борьбе с демогоргонами.

"Грядет финальная битва – а вместе с ней и тьма, более могущественная и смертоносная, чем все, с чем они сталкивались раньше. Чтобы покончить с этим кошмаром, им нужно, чтобы все – вся команда – собрались вместе в последний раз", – сообщили создатели в описании к ролику.

Работа над пятым сезоном "Очень странных дел" стартовала еще в 2022 году, но в 2023‑м ее пришлось временно остановить из‑за голливудских забастовок. Съемки закончились только в декабре 2024-го. Вместе с шоураннерами братьями Мэттом и Россом Дафферами над финальным сезоном работал режиссер таких фильмов, как "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля", Фрэнк Дарабонт. Он снял два эпизода.

Финальная битва, по словам создателей, развернется спустя 18 месяцев после событий четвертого сезона: героев вновь ждут проблемы, связанные с параллельным миром. Названия эпизодов показали в специальном видеоролике еще в ноябре 2024 года. Серии будут называться "Ползание" (The Crawl), "Исчезновение" (The Vanishing of), "Ловушка-перевертыш" (The Turnbow Trap), "Колдун" (Sorcerer), "Шок-Джок" (Shock Jock), "Побег из Камазоца" (Escape from Camazotz), "Мост" (The Bridge) и "Правильная сторона" (The Rightside Up).

При этом Росс Дафер в своих соцсетях раскрыл тайминг первых четырех серий: 1 час 8 минут, 54 минуты, 1 час 6 минут и 1 час 24 минуты. Финальный эпизод, по словам создателей, получится сопоставимым по длительности с полнометражным фильмом.

"Скорее всего, мы поступим так же, как здесь, то есть выпустим серию продолжительностью 2,5 часа", – передавало издание Deadline слова Мэтта Даффера.

Пятый сезон продвигали как завершающую и наиболее масштабную главу сериала, которая соберет важные элементы из прошлых сезонов. Даффер отметил, что создатели постараются вернуть часть атмосферы первого сезона, сохранив при этом масштаб и размах, характерные для четвертого, сообщил сайт The Hollywood Reporter. По данным СМИ, стоимость каждой серии варьировалась от 50 до 60 миллионов долларов.

Первые четыре эпизода выйдут на платформе Netflix 26 ноября, еще три – 25 декабря. Финальный эпизод запланирован на 31 декабря.

Актеры и роли

Один из создателей шоу Мэтт Даффер также рассказал, что в пятом сезоне зрители не увидят новых персонажей. Сценаристы сделают акцент на уже существующих героях, доведя их сюжетные линии до конца, сообщил сайт TV Line. Главные роли исполнили, как и прежде, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер и другие.

Братья Даффер отметили, что в пятом сезоне герои неизбежно повзрослеют, так как актеры быстро меняются в реальной жизни. Например, Милли Бобби Браун, сыгравшей Одиннадцать, было примерно 11 лет на старте съемок, а сейчас ей уже 21.

В конце съемок финального сезона актриса опубликовала обращение к съемочной группе в своих соцсетях. Она отметила, что не готова прощаться с командой.

"Я люблю каждого из вас и навсегда сохраню воспоминания и связи, которые мы создали вместе как семья. Я люблю вас, спасибо вам", – отметила Милли.

Актер Дэвид Харбор, который сыграл Джима Хоппера, в интервью рассказывал, что они с коллегами плакали, когда читали сценарий последнего эпизода: настолько красивым, трогательным и пронзительным получился финал.

