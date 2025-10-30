Вышел трейлер пятого сезона "Очень странных дел"

Опубликован полноценный трейлер пятого сезона "Очень странных дел". Видеоролик представлен на Youtube-канале стримингового сервиса Netflix.

Действие происходит осенью 1987 года. По сюжету, военные оцепили город Хоукинс после того, как Векна (главный антагонист четвертого сезона сериала. – Прим. ред.) открыл разломы. При этом намерения исчезнувшего злодея остаются загадкой, а город находится на карантине. Тем временем военные начинают охоту на Одиннадцать.

Первая часть финального сезона выйдет 26 ноября, а вторая и третья – 25 и 31 декабря соответственно.

Ранее стриминговый сервис HBO Max представил первый трейлер сериала "Рыцарь Семи Королевств". Он станет вторым приквелом картины "Игра престолов" после проекта "Дом Дракона". Премьера запланирована на 18 января 2026 года.

Режиссерами "Рыцаря Семи Королевств" стали Оуэн Харрис и Сара Адина Смит. Как пишут СМИ, каждый из постановщиков руководил съемками трех серий.