Netflix показал первый отрывок из заключительного сезона "Очень странных дел"

Netflix опубликовал первые пять минут финального сезона сериала "Очень странные дела". Видеоролик представлен на Youtube-канале стримингового сервиса.

Пятый сезон вернет зрителей к истокам истории – 6 ноября 1983 года, дню исчезновения Уилла Байерса. Согласно синопсису, герои столкнутся с новой угрозой: Векна (главный антагонист четвертого сезона сериала. – Прим. ред.) исчез, а город Хокинс перешел под контроль военных, которые теперь охотятся на Одиннадцать, вынуждая ее скрываться.

Над финальным сезоном сериала работали Мэтт и Росс Дафферы, а также режиссер Фрэнк Дарабонт ("Побег из Шоушенка"), который снял два эпизода. К актерскому составу присоединилась звезда "Терминатора" Линда Гамильтон в роли доктора Кей.

Премьера первой части сезона состоится 26 ноября, второй – 25 декабря, а финальная серия выйдет 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось о выходе полноценного трейлера пятого сезона "Очень странных дел". Согласно сюжету, Векна открыл разломы, однако его намерения остаются загадкой.