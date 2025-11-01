Актер Вуди Харрельсон исключил возвращение в сериал "Настоящий детектив"

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Американский актер Вуди Харрельсон исключил возможность возвращения к роли в сериале "Настоящий детектив" вместе с коллегой Мэттью МакКонахи. Он заявил об этом в передаче Today телекомпании NBC.

По его словам, первый сезон, в котором принял участие актерский дуэт, "вышел отличным". По мнению Харрельсона, съемки нового "испохабят его".

Слухи о новом сезоне усилились после того, как создатель сериала Ник Пиццолатто рассказал, что у него есть новый сюжет для актеров и они якобы готовы за него взяться. МакКонахи, комментируя заявления, сказал, что он открыт для такой возможности, если они вместе с коллегой сочтут сюжет интересным.

Ранее сообщалось, что актер Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне "Настоящего детектива". При этом информация о сериале держится под строгим контролем. Известно только, что действие будет происходить в Нью-Йорке в районе бухты Джамейка. Главный герой – детектив Генри Логан.

