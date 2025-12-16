В "Зарядье" открылась выставка о русской игрушке

В "Зарядье" открывается выставка о русской игрушке, экспозиция находится в подземном музее парка. Посетители смогут узнать о многовековой истории игрушки, от традиционных кукол-мотанок и матрешек до советских неваляшек.

На выставке представлены работы художников, фотографов и дизайнеров из разных городов, которые осмысливают тему культурного наследия, в том числе с помощью инновационных технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

