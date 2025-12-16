Открытие сезона на спортивном комплексе "Воробьевы горы" запланировано на эту неделю

Спорткомплекс "Воробьевы горы" завершает последние приготовления к открытию зимнего сезона, которое запланировано на эту неделю. Гостей ждут три склона разной сложности и отдельная учебная трасса для новичков. За снежное покрытие отвечают около двадцати пушек, производящих искусственный снег.

Как сообщил директор по развитию Николай Круглов, в этом году впервые откроется экстремальный парк, а также будет запущена трасса для беговых лыж, что позволит развивать такие виды спорта, как лыжное двоеборье и любительский биатлон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.