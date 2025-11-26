Форма поиска по сайту

26 ноября, 11:45

Спорт

Москвичам рассказали об особенностях конькобежных коньков

Руководитель конькобежного отделения Московской академии зимних видов спорта Дмитрий Тыклин рассказал об особенностях коньков. По словам эксперта, они сделаны полностью из карбона, чтобы держать крепко ногу.

Также он отметил, что на конькобежных коньках равновесие держать сложнее, так как у них самые тонкие лезвия, которые бывают в спорте. Их толщина составляет 1,2 миллиметра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

