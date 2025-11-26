26 ноября, 11:45Спорт
Москвичам рассказали об особенностях конькобежных коньков
Руководитель конькобежного отделения Московской академии зимних видов спорта Дмитрий Тыклин рассказал об особенностях коньков. По словам эксперта, они сделаны полностью из карбона, чтобы держать крепко ногу.
Также он отметил, что на конькобежных коньках равновесие держать сложнее, так как у них самые тонкие лезвия, которые бывают в спорте. Их толщина составляет 1,2 миллиметра.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.