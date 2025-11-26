Москвичам рассказали об особенностях конькобежных коньков

Руководитель конькобежного отделения Московской академии зимних видов спорта Дмитрий Тыклин рассказал об особенностях коньков. По словам эксперта, они сделаны полностью из карбона, чтобы держать крепко ногу.

Также он отметил, что на конькобежных коньках равновесие держать сложнее, так как у них самые тонкие лезвия, которые бывают в спорте. Их толщина составляет 1,2 миллиметра.

