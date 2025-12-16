Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 14:15

Город

Интерактивный снежный шар появился на Центральном рынке Москвы

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Интерактивный снежный шар "Новогодняя атмосфера" установили на Центральном рынке в Москве. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, сообщает портал мэра и правительства города.

Инсталляция была установлена в рамках проекта "Зима в Москве". Внутри шара расположен макет Национального космического центра, построенного в 2025 году.

"Год выдался насыщенным, и мы хотим поделиться его результатами с москвичами. <…> Наступающий праздник мы встречаем с гордостью и уверенностью в том, что впереди будет еще больше амбициозных проектов, благодаря которым Москва постоянно движется вперед", – отметил Овчинский.

По его словам, экспонат демонстрирует важный этап развития ракетно-космической отрасли России, а также начало новой эры открытий и достижений.

При нажатии на специальную кнопку внутри стеклянного шара вокруг Национального космического центра закружатся снежинки. Также инсталляция содержит интересные факты о градостроительном развитии столицы.

Кроме того, горожан пригласили посетить фотовыставку "Добрая елка" на Рождественском бульваре и в парке "Фили". На кадрах – подопечные столичных некоммерческих организаций, которые стали участниками одноименной благотворительной акции. Фотовыставка на Рождественском бульваре продлится до 28 декабря, а в парке "Фили" – до 15 января.

Выставка дизайнерских елей открылась в Москве

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика