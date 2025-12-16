Интерактивный снежный шар появился на Центральном рынке Москвы

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Интерактивный снежный шар "Новогодняя атмосфера" установили на Центральном рынке в Москве. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, сообщает портал мэра и правительства города.

Инсталляция была установлена в рамках проекта "Зима в Москве". Внутри шара расположен макет Национального космического центра, построенного в 2025 году.

"Год выдался насыщенным, и мы хотим поделиться его результатами с москвичами. <…> Наступающий праздник мы встречаем с гордостью и уверенностью в том, что впереди будет еще больше амбициозных проектов, благодаря которым Москва постоянно движется вперед", – отметил Овчинский.

По его словам, экспонат демонстрирует важный этап развития ракетно-космической отрасли России, а также начало новой эры открытий и достижений.

При нажатии на специальную кнопку внутри стеклянного шара вокруг Национального космического центра закружатся снежинки. Также инсталляция содержит интересные факты о градостроительном развитии столицы.

Кроме того, горожан пригласили посетить фотовыставку "Добрая елка" на Рождественском бульваре и в парке "Фили". На кадрах – подопечные столичных некоммерческих организаций, которые стали участниками одноименной благотворительной акции. Фотовыставка на Рождественском бульваре продлится до 28 декабря, а в парке "Фили" – до 15 января.