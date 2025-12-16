Форма поиска по сайту

16 декабря, 10:53

Общество

Фотовыставка "Добрая елка" открылась на Рождественском бульваре и в парке "Фили"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Горожан пригласили посетить фотовыставку "Добрая елка" на Рождественском бульваре и в парке "Фили" в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

На кадрах – подопечные столичных некоммерческих организаций (НКО), которые стали участниками одноименной благотворительной акции. Фотовыставка на Рождественском бульваре продлится до 28 декабря, а в парке "Фили" – до 15 января.

"Экспозиция расскажет истории 16 детей, каждый из них стал счастливым обладателем заветного подарка в рамках благотворительной акции "Добрая елка", – рассказала руководитель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, акция в столице проходит уже четвертый год подряд, и за это время были исполнены свыше 4,2 тысячи желаний.

Одной из участниц стала подопечная московского отделения Всероссийского общественного движения "Матери России" Варя Титова, которая занимается шитьем – она создает одежду для кукол и мягкие игрушки. Недавно исполнилась ее мечта – девочка получила швейную машинку, благодаря чему создавать изделия стало легче и быстрее.

Тихон Блинов из общественной организации многодетных семей "Материнство и детство" получил в подарок шахматную доску с фигурами – он мечтал научиться играть. Сейчас мальчик уже изучает шахматные приемы.

В свою очередь, подопечной автономной некоммерческой организации "Центр социальных проектов для детей и молодежи с особенностями развития "Мы разные – мы равные" Аделине Расметовой подарили спортивный костюм. Девочка с синдромом Дауна занимается гимнастикой и уже имеет различные награды. Она является победителем Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по адаптивной художественной гимнастике.

Илья Григорьев из автономной некоммерческой организации "Сильная опора" получил гитару, о которой очень мечтал. У мальчика порок сердца, он перенес пять операций. Кроме того, у него есть и другие особенности здоровья, но он очень усердно учится.

Выставка расскажет об историях этих и других детей. Также в городе есть деревья с шарами, на которых написаны желания участников акции. Их можно найти в парке "Зарядье", на фестивальных площадках "Московских сезонов", в павильонах "Фабрика подарков", а также на рынках, в отелях, ресторанах и торговых центрах столицы. Снять шар может любой желающий до 28 февраля. После этого необходимо заполнить форму на сайте акции.

Ежегодная благотворительная акция "Добрая елка" началась в столице в рамках проекта "Зима в Москве". Она помогает исполнить мечты детей от 3 до 17 лет, которые являются подопечными некоммерческих организаций (НКО) и находятся в трудной жизненной ситуации. Среди них те, кто остался без попечения родителей, проходят лечение или живут в малообеспеченных семьях.

Телеканал Москва 24 присоединился к акции "Добрая елка"

Сюжет: Зима в Москве
обществовыставкигород

