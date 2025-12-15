Уголовное дело возбуждено после того, как пенсионерка из Подмосковья осталась без квартиры

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пенсионерка из подмосковных Люберец осталась без жилья. Следственный комитет расследует схему, при которой женщина, желая помочь семье, проживавшей с ней более 20 лет, заложила свою квартиру для получения кредита.

Деньги вернуть не удалось, жилье продали на торгах, а новый собственник выставил женщину на улицу. Администрация городского округа Люберцы оказала пострадавшей содействие: перевезла ее вещи со склада хранения и предоставила временную квартиру в поселке Октябрьский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.