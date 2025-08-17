Форма поиска по сайту

Суд рассматривает дело ветерана ВОВ, потерявшего квартиру в Москве

В Москве рассматривают дело 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Кизюна, который может остаться без жилья. Пенсионер живет в квартире на Новочеремушкинской улице, полученной за боевые заслуги, но после смерти сына под давлением родственников и нотариуса подписал документы о переоформлении имущества.

По словам ветерана, условия договора ему не зачитывали, а в итоге квартира перешла к его снохе. Сейчас Николай Фадеевич добивается отмены сделки через суд. Адвокаты утверждают, что подписание документов проходило с нарушениями, а сам пенсионер не осознавал последствий. Заседание суда назначено на 1 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

