Шкатулку с похищенными наградами ветерана ВОВ нашли в Херсонской области в мусорке

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Шкатулку с похищенными наградами ветерана Великой Отечественной войны обнаружили в мусорной куче в Херсонской области, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В полицию с заявлением о краже обратилась женщина, которая рассказала, что из тайника в доме ее семьи неизвестный похитил шкатулку с наградами ее дедушки. Пропало около 15 орденов и медалей, в том числе орден Отечественной войны I степени, медали "За оборону Ленинграда", орден Красной Звезды и другие.

Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого, которым оказался 38-летний местный житель. Он сознался в содеянном и объяснил, что похитил медали и ордена, чтобы позже продать.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу. Он может получить наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

Волк также отметила, что семейные реликвии были переданы потерпевшей в торжественной обстановке в Главном управлении МВД России по Херсонской области.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Побои" из-за избиения Героя России в Московской области. Согласно данным МВД, в полицию обратился мужчина 1955 года рождения, который заявил, что на него наехал трактор. В свою очередь, по факту произошедшего был задержан москвич 2001 года рождения, причастный к случившемуся.